O Presidente do Líbano, Michel Aoum, manifestou hoje a convicção que os serviços secretos de Israel, a Mossad, estiveram na origem do homicídio, em Luanda, de um libanês, baleado várias vezes. A declaração de Michel Aoum foi feita, segundo vários órgãos de comunicação social locais, no palácio Baabda, residência oficial do chefe de Estado libanês, adiantando que o ministro dos Negócios Estrangeiros está a acompanhar o caso. O libanês Amine Bakri foi baleado...